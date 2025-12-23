郭書瑤遭曖昧對象封鎖「該做的都做了」

郭書瑤、姚淳耀23日出席影集《何百芮的地獄戀曲》媒體聯訪，她談自己的感情觀，不容易暈船，但只要暈船可以很久，單身7年期間，曾跟一位濃眉大眼、挺鼻的180公分帥男約會，往來半年左右，她好不容易敞開心房，「該做的事情都有做」，沒想到對方「斷崖式失聯」，她打電話發現自己被封鎖，有一種一場空的感覺。

郭書瑤無奈表示，自己覺得在一起，但人家覺得沒有，「我也不是想要追究的人，我想知道答案，死得比較瞑目。」她在這段關係十分受傷，花2年時間才走出來，最後自嘲還是找圈內帥哥好了，被虧至少找得到人，姚淳耀狠心分析：「對方可能在選擇。」

郭書瑤周遭朋友比她還心急，幫忙挑選不錯的對象，她曾被介紹一位富可敵國的富二代，就連阿Ken也想要嫁，但她說：「沒有感覺，就是不來電。」她曾跟「玖壹壹」春風傳緋聞，她鄭重聲明「無中生有」，還傷心因此被擋掉桃花。