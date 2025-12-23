郭書瑤遭曖昧對象「封鎖」！親曝：花2年才走出來…

娛樂中心／李筱舲報導



女星郭書瑤常透過社群平台與粉絲分享日常點滴，已單身7年的她，感情狀況也一直是外界關注的焦點。今（23）日她出席新戲宣傳活動，被媒體問到感情狀況時，她則透露在單身7年期間，曾有一位約會對象，可惜最後沒有開花結果，讓她花了整整兩年才走出情傷。





郭書瑤單身7年遭約會對象「無預警封鎖」！委屈認「很受傷」花2年才走出來…

郭書瑤今（23）日為新戲出席宣傳活動，被問及感情狀況，她坦言單身7年期間曾有約會對象。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）





郭書瑤今（23）日與姚淳耀一同為新戲出席宣傳活動。受訪時，被問及單身7年的生活，她大方表示：「自己很享受單身，自由度很高，想做什麼就做什麼。」她也透露，這7年間其實曾有過一位約會對象，對方是圈外人，還大讚對方外型帥氣、雙眼皮、鼻子挺，擁有濃眉大眼及180公分的高挑身材。兩人的感情糾葛了半年，她好不容易打開心房，也直言表示「兩人約會該做的事都做了」，沒想到最後卻遭到「無預警封鎖」，要打電話給對方時才發現打不出去，她坦言很受傷，花了2年才走出這段情傷。

郭書瑤先前曾與老闆春風傳出緋聞，她強調這是「無中生有的事」。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

至於先前曾傳出與老闆春風交往的傳聞，郭書瑤強調根本就是無中生有，她還表示自己因為這段緋聞被斷了一段桃花，她坦言這段桃花的對象是一位圈內人，稱對方是一位帥哥，但男方在得知她與春風的誹聞後就選擇不再接近。她無奈表示：「對方道德觀比較重，連約會都沒有，八字都還沒一撇就被撇除了。」也直言被拒絕讓她覺得相當丟臉。

原文出處：郭書瑤單身7年遭約會對象「無預警封鎖」！委屈認「很受傷」花2年才走出來…

