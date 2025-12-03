郭書瑤遭虧「快要長蜘蛛網」！狠嗆姚淳耀：到底是有多長？

郭書瑤劇中竟對甜點店長姚淳耀 產生心動火花。（彼此影業 提供）

爆笑喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，3日公布正式預告，只見郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，繼續讓觀眾陪伴著何百芮經歷一連串超荒謬劇情。隨著新劇即將登場，女主角郭書瑤也直呼「我準備好了」，準備展開瘋狂宣傳之旅，目前宣傳通告已超過20場，非常敬業與投入。

《何百芮的地獄戀曲》正式預告歡樂出爐，一邊是激動的扮裝人氣網紅，另一邊則要詮釋小資會計師，何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，未料竟開始對天涯淪落人的甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）有心動的感覺，全新預告依舊尺度大開。葷素不忌！包括孫可芳飾演的克拉拉得知何百芮單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」。

另有歡樂到極點的相親大會、變裝派對等笑料演出，而當何百芮與羅人傑越來越擦出愛情火花之際，這個不解風情的大直男卻又頻開玩笑，還說她的服裝長得像購物袋，讓她氣得直呼「根本不是我的菜」，預告片中何百芮還辛辣發問羅人傑：「請問到底是有多長？」

此外，實力派卡司孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都強勢回歸，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟何百芮的傻氣弟弟何萬生（詹懷雲 飾）有所牽連。優雅的時尚女神Vivian（鍾瑶 飾）與日本男友（風田 飾）大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活。何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆 飾演）則始終難忘前妻十美（李杏 飾演）。

《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年開春正式回歸，左起阿KEN、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄毒白》不僅開播以來大好評，更入圍金鐘獎7項大獎，郭書瑤也格外重視《何百芮的地獄戀曲》，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。《何百芮的地獄戀曲》將於2026年1月4日正式上架，每周日21：00於八大戲劇台首播，22：00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

