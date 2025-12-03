郭書瑤遭虧「快要長蜘蛛網」 狠嗆姚淳耀：是有多長？

【緯來新聞網】郭書瑤主演的喜劇《何百芮的地獄毒白》系列新作《何百芮的地獄戀曲》將於2026年開春正式回歸，今（3日）公布正式預告，郭書瑤飾演的何百芮這季依舊積極尋找愛情，想把自己嫁出去，開始對天涯淪落人的甜點店店長姚淳耀有心動的感覺，孫可芳飾演的克拉拉得知郭書瑤單身許久之後，竟虧她「快長蜘蛛網了」，預告片中郭書瑤還辛辣發問姚淳耀：「請問到底是有多長？」

預告片中郭書瑤還辛辣發問姚淳耀：「請問到底是有多長？」（圖／彼此影業 提供）

除了郭書瑤，孫可芳、鍾瑶以及阿Ken林暐恆也都回歸該劇，孫可芳飾演的肉食女克拉拉，這次繼續馳騁情場，但又好像跟郭書瑤的傻氣弟弟詹懷雲有所牽連；鍾瑶與日本男友風田大談遠距離戀愛，看似端莊的她私底下其實是懶惰的魚乾女，一直害怕祕密被發現，兩人於是展開痛苦並同時快樂的同居生活；郭書瑤的前姊夫阿Ken則始終難忘前妻李杏。



《何百芮的地獄毒白》曾入圍金鐘獎7項大獎，主演郭書瑤也格外重視《何百芮的地獄戀曲》，無論是單身或是陷入情感糾纏，都希望能透過這部戲劇，讓每個觀眾能對自己的人生有更不一樣的樂觀感受。此外，郭書瑤最近也時常在社群跟大家分享影集資訊：「我已經準備好了！」目前知道的宣傳已經超過20場，郭書瑤更是在自己的每一場商演、每一個校園活動都熱情宣傳自己的新劇，邀請大家一起來收看2026開春第一部喜劇，非常敬業。

劇中鍾瑶（左）與日本男友風田大談遠距離戀愛。（圖／彼此影業 提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，將於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於Netflix、台灣大哥大MyVideo進行OTT首播。

