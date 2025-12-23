郭書瑤遭雙眼皮帥哥封鎖 「該做的都做了」傷心喊：被斷聯

【緯來新聞網】郭書瑤、姚淳耀合作新片《何百芮的地獄戀曲》，在劇中郭書瑤被劈腿還無縫接軌，戲外她也遇到坎坷戀情，她坦言自己和一名長得很帥的圈外人曖昧半年，甚至「該做的都做了」，她自認兩人已經在交往，對方卻突然斷聯，練電話也被封鎖，她因此情傷了兩年，甚至把這段經歷寫成歌。

郭書瑤分享自己差點成功的戀情。（圖／記者陳明中攝影）

郭書瑤分享，近期她曾向一個對象敞開心訪，兩人但曖昧半年，「自己覺得在一起了，對方可能沒有，但該約會該做的事情都有做啊！」沒想到後來就被直接斷聯，打電話發現自己也被封鎖，她說自機也不是會去追究的人，「就尊重他的決定」，不過也坦言想知道答案，才會「死的比較瞑目」。



她直言自己不容易暈船，但暈就可以暈很久，姚淳耀則一與搓破說對方「可能在選擇」，讓郭書瑤直呼「很傷人！」被問喜歡對方什麼，郭書瑤大方說：「他就是帥啊！雙眼皮、鼻子挺、濃眉大眼，（身高）肯定180。」不只這段戀情無疾而終，她也分享曾有機會跟很帥的圈內人認識，但當初被爆出她跟自家老闆的緋聞，對方因此止步、被拒絕，郭書瑤直喊很難過。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

金曲36／都與艾怡良有關係！高顏值樂團掀騷動 主唱死會穩交女演員

沈玉琳傳昏迷住進加護病房終發聲 103字曝光真實狀況