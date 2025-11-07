郭書瑤那麼愛春風為何不交往？原因超震撼 私下這樣親密稱呼

記者鄭尹翔／台北報導

藝人郭書瑤（瑤瑤）日前被爆與樂團玖壹壹成員春風關係曖昧，外界盛傳兩人疑似擦出愛的火花。對此，郭書瑤首度親自回應，笑著否認戀情，並坦言：「你們應該知道我之前喜歡的是什麼類型，我覺得我這件事情，可能不太會變。」一句話也間接透露，春風並非自己喜歡的類型。

郭書瑤加盟混血兒娛樂。（圖／記者鄭孟晃攝影）

郭書瑤強調，與春風多年來都是好友關係，「我不知道為什麼大家說我們交往，我也不會叫他乾哥，都叫他阿春。」她也解釋，自己不會選擇春風當另一半，是因為覺得「好的男生就要留一輩子當朋友」，更自嘲地說：「因為我很容易被分手，不希望好的男生就這樣沒有了。」

事實上，春風曾在郭書瑤迷惘低潮時給予鼓勵與幫助，甚至一句「我照顧你」成為她重要的支撐。春風也在幕後牽線，幫她認識現任公司「混血兒娛樂」創辦人蕭豐稷，促成她加盟該公司，開啟演藝生涯新篇章。

至於感情狀況，郭書瑤透露自己已單身七年，雖然朋友們努力幫她介紹對象，但仍隨緣看待，也不排除未來收養小孩的可能。

面對外界關心的春風人脈話題，郭書瑤也替好友澄清，對於傳聞中春風與「太子集團」創辦人陳志的關係，她笑說：「他認識太多人我真的不知道，可能是人家認識他，但他不一定認識別人。」

一句幽默又誠實的回應，不僅化解了傳聞，也展現她與春風之間單純、真摯的友情。

郭書瑤與混血兒娛樂創辦人蕭豐稷。（圖／記者鄭孟晃攝影）

