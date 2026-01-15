郭書瑤開車狀況連連 郭泓志化身「湯姆郭魯斯」被讚國寶

郭泓志（左）化身《捍衛戰士》「湯姆郭魯斯」親自教學郭書瑤。(圖／彼此影業提供)





《何百芮的地獄戀曲》集結郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken以及詹懷雲同台演出，影集上線各大平台後好評不斷，在Netflix節目排行榜上一度衝上第3名，表現亮眼。最新一集中，郭書瑤飾演的何百芮為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。

郭泓志劇中飾演何百芮的教練。(圖／彼此影業提供)

在最新故事中，為了獲得汽車代言，何百芮挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心，郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚瑤瑤又美又漂亮又大方，還稱他是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。



