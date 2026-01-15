郭書瑤開車遭虧三寶！ 劇組叮嚀「不准靠近」

郭書瑤劇中學開車，碰上鐵血教練郭泓志。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》最新一集中，郭書瑤飾演的何百芮為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧「不要靠近演員」。

鍾瑶跟孫可芳劇中各有感情問題。（圖／彼此影業）

在最新故事中，為了獲得汽車代言，何百芮挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心。郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

詹懷雲化身壯帥酒保，卻被嫌胖。（圖／彼此影業）

已退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚瑤瑤又美又漂亮又大方，並還稱他是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。而郭泓志在劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姊弟戀，對於那場戲印象最深刻的當然是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「要很有氣質，其實那當下是蠻想笑場的」。

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製 劉宛玲 笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑。」

鍾瑶在劇中飾演時尚感十足的公關 Vivian，面對即將回台的遠距離男友山崎翔太（由風田飾演），不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情，「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過五年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題。」她也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課，「因為我真的很享受擁有自己空間的生活。」

