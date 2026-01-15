郭書瑤雪地「中空裝」炸出深溝！惹火身材全看光 4萬人暴動狂讚：太辣

記者陳宣如／綜合報導

女星郭書瑤近日在社群平台釋出一組雪地造型照，畫面一曝光立刻引發熱議。她在冰天雪地中上身僅以一件白色運動背心入鏡，大方展現火辣身材，視覺反差感十足，其中胸前線條與纖細腰身格外醒目，也成為粉絲討論的焦點。

郭書瑤大方展現火辣身材。（圖／翻攝自IG @yaokuo）

從她IG分享的照片可見，郭書瑤頭戴白色字母毛帽，上半身僅著低胸中空運動背心，胸型豐滿、深邃事業線明顯可見，搭配胸下鏤空設計，讓視覺效果立體而搶眼。下半身則以寬鬆刷色牛仔褲搭配球鞋，呈現街頭潮流與運動風混搭的造型。部分粉絲也注意到，她的腹部線條在剪裁下若隱若現，整體造型與雪景形成鮮明對比。

廣告 廣告

郭書瑤在IG分享雪地辣照。（圖／翻攝自IG @yaokuo）

這組照片公開後迅速引起大量互動，不少粉絲與網友在留言區討論她的體態與穿搭風格，直呼「這樣不冷嗎」、「有辣妹！」等，貼文按讚數在短時間內突破4萬。

對於身上的單品來源，郭書瑤本人在社群中分享細節，表示帽子是教練送的，背心是好姐妹「丫頭」詹子晴買的，褲子則是高中同學給的，並在文末寫下：「總結：我是幸福的，謝謝大家」，字裡行間流露出愉快心情。

郭書瑤透露身上的低胸背心是好姐妹丫頭買的。（（圖／翻攝自IG @yaokuo）

此外，對於是否有異性同行照顧，郭書瑤也幽默回應「只有雪人」，相關發言同樣吸引粉絲關注。透過她的分享，外界得以窺見工作空檔中的生活片段，也再次成為社群熱門話題。

對於是否有異性朋友同行照顧，郭書瑤幽默回應「只有雪人」。（圖／翻攝自IG @yaokuo）

更多三立新聞網報導

表面安撫私下抹黑！郭書瑤遭前任背後說壞話 國外氣哭狂打7天電話

與「郭書瑤愛愛完」卻不認交往！她爆哭吐崩潰關鍵：為什麼跟別人講

郭書瑤羞認一天多次！公開另一半尺寸 「浴室被服務」至今難忘

瑤瑤出賣春風秘密！原來他暗戀的是張景嵐 孩子名字都想好了

