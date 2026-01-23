郭書瑤零下1度耍辣！自曝「這原因」才單身7年

娛樂中心／曾詠晞報導

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）當年憑藉一句「殺很大」迅速成名的，甜美的臉蛋加上反差極大的魔鬼身材更是圈粉無數。近期她為了宣傳新節目，在薔薔（林嘉凌）Podcast節目上大談感情私生活，大方坦承自己已經單身7年，讓身邊許多親友都為她的感情生活感到焦急。22日她在社群媒體上發出一則影片，跟好友丫頭（詹子晴）談到戀愛話題，沒想到丫頭竟「一句話」點出她單身多年的關鍵原因。





郭書瑤單身7年「不開機」！崩潰問：為何沒親密關係？丫頭1句話點破真相

郭書瑤（右圖右）近日與好友ㄚ頭（右圖左）、蔡卓宜（右圖中）到上海旅遊，在社群媒體上發出許多美照。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

郭書瑤（左圖左）與多年好友丫頭（左圖右）在上海旅遊的照片。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

郭書瑤近期有新劇開播，為了宣傳而積極上各種節目大聊感情生活。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

郭書瑤22在IG分享一段影片，她先是詢問丫頭「為什麼（我）沒有親密關係？」，沒想到丫頭立即對鏡頭擺出撒嬌3連拍，搭配上可愛表情跟甜美語調，點出她都做不到，當鏡頭轉向郭書瑤時，ㄚ頭叫她做出相同動作，結果郭書瑤用雙手遮臉，尷尬大喊「沒關係啦，我繼續單身就好。」，此舉讓丫頭笑稱「妳平常就是太Man了！」，順勢點破郭書瑤單身多年的關鍵原因。許多網友爭相留言「丫頭太可愛」、「什麼時候等得到瑤瑤撒嬌」、「瑤，靠實力單身～」。

郭書瑤35歲依舊皮膚緊緻，甜美的笑容似乎一直都沒變，身材更是保持在絕佳狀態。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

郭書瑤近期自曝單身7年，沒想到關鍵原因竟被丫頭一句話點出。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

郭書瑤近期豪不避諱談及個人私生活，大方坦然的態度也收穫不少網友稱讚。（圖／翻攝自IG ＠yaokuo）

雖然單身多年，但郭書瑤對於感情中的性事觀點相當開放。她在薔薔的Podcast節目《薔栗膠》中，毫不避諱地分享與歷任男友的私密往事。還特別強調親密接觸與氛圍極其重要。不過即使空窗多年，她近日與丫頭、蔡卓宜到上海旅遊，在零下1度低溫仍火辣穿上露肩禮服，大秀傲人事業線，笑稱愛美還是很怕冷，展現女神私下率性且享受單身生活的一面。





原文出處：郭書瑤單身7年「不開機」崩潰問1句 丫頭無情點破「做不到這件事」！

