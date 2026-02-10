郭書瑤《何百芮的地獄戀曲》完美收官 阿Ken人形立牌超搶戲

《何百芮的地獄戀曲》完美收官，演員團圓慶功。（彼此影業提供）

爆笑原創喜劇《何百芮的地獄戀曲》播出最終回，劇組2月8日舉辦收官派對，演員郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。原本因工作行程無法出席的阿Ken，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體。

派對期間，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續；鍾瑶則在現場表示：「希望可以一路演到第十季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品。」

廣告 廣告

領軍跑通告的瑤瑤也在收官派對上表示：「這是我遇過最棒的宣傳團隊，我愛何百芮，我愛大家。」全體劇組在溫暖感性的氣氛中，為這部現象級原創喜劇畫下動人句點，「第三季不要讓我們等太久。」

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，2月13日起，可以在 MyVideo 、 Netflix與Hami Video收看完整系列影集。

更多中時新聞網報導

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

8淨水場含塑膠微粒 塑化劑將列觀察清單

見證台灣民主 前新聞局長邵玉銘辭世