郭書瑤《何百芮的地獄戀曲》 體驗相親大會

喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將開播，郭書瑤飾演的「毒舌宅女」何百芮在上一季走出失戀陰影，這次將與同樣嘴賤的直男羅人傑（姚淳耀 飾）展開一連串尋愛之旅；劇中郭書瑤主動即興加台詞自嘲：「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開展現搞笑實力，也幫劇情推展加分。

劇中孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊：「起來啦，妳這個大屁股」，克拉拉立刻回嘴：「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，何百芮只能無奈自嘲：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到郭書瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻。

提到第1集的黃金7分鐘的相親大會，郭書瑤坦言過程相當有趣，現今單身的她雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的演員們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫她物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是郭書瑤仍無奈苦笑：「從拍攝第1季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功。」

首集播出中姚淳耀因為失戀而落魄度日，只能在路邊狼狽生活猶如街友「犀利哥」，不過他直言很喜歡這個造型，「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，過程有點苦，「黏在鬍子上的黃膠滿不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色。」

而何百芮的前姊夫梁恕誠（阿Ken林暐恆 飾）始終難忘舊情，因為失戀失婚，卻又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌，還主動脫掉上衣還大喊：「我們一起嗨到天亮」，該段戲讓人驚艷「原來阿Ken的身材這麼好。」

阿KEN（左起）、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲主演《何百芮的地獄戀曲》即將爆笑開播。（彼此影業提供）

郭書瑤（左）與姚淳耀劇中展開尋愛之旅。（彼此影業提供）

姚淳耀化身街友犀利哥。（彼此影業提供）

阿Ken（右）練出壯碩肌肉，左為詹懷雲。（彼此影業提供）