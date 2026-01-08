郭書瑤《何百芮》接情趣代言 自嘲：我胯下很閒嗎？

郭書瑤在戲中代言情趣商品。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》本週劇情中，郭書瑤（瑤瑤）飾演的人氣往鴻何百芮被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。

何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

姚淳耀飾演的甜點店店長羅人傑，在最新故事當中憑藉著體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友何百芮開始吃醋，而姚淳耀被問這回成為甜點店店長，是否有學個幾招，他則自謙沒有特別學，「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。

同樣地，克拉拉(孫可芳 飾演)與何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)因為一起工作而暗生情愫，何萬生更多次為了保護克拉拉挺身而出。私下如果身邊朋友遇到困難，詹懷雲表示一定會出面幫忙，「如果遇到需要幫忙的人當然會啊！我覺得這跟害羞沒關係啦，但也是看自己能力所及吧，我覺得這世界需要多一點溫暖」。

