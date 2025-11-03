郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲

彼此影業推出年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》，並釋出前導預告，前作《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，劇中郭書瑤飾演的「何百芮」，攜手姚淳耀上演一段從嘴砲鬥智到心動暗湧的浪漫愛情喜劇。

郭書瑤劇中外號「地獄來的前女友」，是個毒舌卻心軟的單身女會計，已經單身8個月又4天。白天在甜點店埋首帳務，晚上則化身網路嘴砲女王，用打字發洩情緒、續命求生，終極目標是脫單。

由姚淳耀飾演的甜點店老闆「羅人傑」，則是個表面冷靜理性、實則壓抑寡言的男子。與何百芮在職場上頻繁交鋒，從針鋒相對到曖昧升溫。

前導預告中釋出何百芮主動出擊，應徵羅人傑的「女友職務」，預告兩人關係即將進入全新階段。