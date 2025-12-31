郭書瑤「單身7年沒開機！」親曝難搞原因：真的沒辦法

郭書瑤坦承已經單身7年。（圖／粘耿豪攝）

35歲女星郭書瑤，曾和《大學生了沒》金陽因電影譜出戀情，也和小鮮肉以綸合作戲劇陷入熱戀，可惜兩段感情都無緣開花結果。近期則和好友春風頻頻傳出緋聞，感情世界始終成謎，不過她近日竟大方承認已經單身7年之久，且沒發生過任何與異性的親密行為。

郭書瑤近期受邀登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》大芬坦承單身7年的原因，自認天生臉臭，所以不太會有異性想要主動靠近她，再加上自己對男生有些偏見，但在這兩年有努力改變自身想法。

薔薔一聽不敢置信，直接丟出超嗆辣的問題，「單身7年，所以7年都是沒有人X？」只見郭書瑤瞪大眼睛，尷尬看向薔薔，笑笑地點頭承認，並強調這段期間都沒和異性有任何親密行為，僅在拍戲時發生，連手機的曖昧訊息都沒有。

郭書瑤提到，因為喜歡男生的門檻太高，即便身邊朋友鼓勵她放開來玩，「妳就喝醉一下什麼，一切都模糊了，我說真的沒有辦法這麼模糊...」。

其實，郭書瑤過去受訪時，曾大方承認自己是外貌協會，喜好身高180公分以上的帥哥。而在單身這段期間，有試著和一名180公分帥哥約會，大約來往半年左右，等到好不容易敞開心房，卻慘遭對方封鎖，無緣脫單。好笑的是，郭書瑤也嘗試過交友軟體，結果被誤會盜用照片，遭到檢舉封鎖，讓她哭笑不得。

