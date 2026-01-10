郭書瑤一夜情點名詹懷雲 「年輕體力最好」

孫可芳（左起）、郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》中有精采對手戲。台灣大哥大MyVideo提供



郭書瑤與孫可芳、阿KEN主演的《何百芮的地獄戀曲》尺度再升級，3人暢聊拍攝點滴，被問如果要在劇中角色中分別選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，她毫不猶豫選與劇中弟弟詹懷雲一夜情，「因為年輕、體力最好」；談戀愛則會選阿KEN飾演的資深副總「梁恕誠」，因為「有趣又有財力」；至於結婚對象，她點名有感情戲的姚淳耀，但秒爆料劇組「NG王」其實就是他，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板」。

而郭書瑤最嚮往的角色是孫可芳飾演的「克拉拉」能跟不同的裸男對戲，直呼：「她真的是我最羨慕的角色，跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下。」笑曝孫可芳私下與角色反差極大，「她本人其實很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的」。

對於郭書瑤的爆料，孫可芳也認同：「我本人真的比較少聊一些特別奔放的話題，有時候比較難加入聊天，可能大家就會覺得我比較嚴肅。」沒想到卻被發現脖子上出現疑似「種草莓」的印記，她立刻澄清只是痘痘，阿KEN補刀追問：「那老公會不會幫妳種草莓？」她臨危不亂回：「你是說回屏東種草莓嗎？」但也笑說：「我把我所有奔放的個性，其實都放在戲裡面了。」《何百芮的地獄戀曲》每周日晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播中。

