郭書瑤7年沒親密關係主因！丫頭解答她下秒崩潰

女星郭書瑤近期為宣傳新戲，大方坦承已維持單身7年，令身邊親友感到焦急，紛紛幫忙徵友、配對，仍始終沒有結果。近日她與好友丫頭（詹子晴）一同到大陸上海旅行，過程中兩人談及戀愛話題，沒想到丫頭點出她單身原因，竟讓郭書瑤相當崩潰。

郭書瑤22日在社群上傳一段影片，她先是詢問丫頭「為什麼（我）沒有親密關係」，丫頭立刻對鏡頭進行連續攻勢，擺出3種撒嬌動作搭配臉上甜美的笑容，看起來非常有自信又可愛。然而，鏡頭轉向郭書瑤時，她急忙用雙手遮臉，並崩潰直呼：「沒關係啦，我繼續單身就好」，丫頭則大喊：「妳平常就是太man了。」

影片曝光後，吸引不少網友笑翻回應，「丫頭太可愛」、「什麼時候等得到瑤瑤撒嬌」、「這尺度真的太可怕了」、「瑤，靠實力單身〜」、「可以使出愛的抱抱」、「瑤瑤私下不用這招」、「丫頭真的好好笑，兩個人都好可愛漂亮」、「丫頭最後的笑聲也太好笑，很有趣的互動」。

另外，郭書瑤加碼曬出上海的旅遊照，只見她和丫頭、蔡卓宜3人身穿露肩禮服，她的胸部上方至頸部區塊未用衣物包覆，傲人上圍擠出深長事業線，但一行人還是不敵當地-1度的氣溫，不禁笑說：「事實證明女生愛美還是很怕冷。」郭書瑤事後也發文感謝閨密，「我是被牡羊女圈養的幸福巨蟹，雖然慢熱，但對她們永遠是秒愛。謝謝小情人帶我看帥哥，謝謝蔡蔡帶我吃好的，謝謝世界有這麼美好的妳們存在」，即使過著單身生活，身邊依舊有好友可以陪伴。

