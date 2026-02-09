郭正亮又翻車了！曾「鐵口直斷」高市早苗民調必「一路掉」 全網圍觀朝聖

即時中心／徐子為報導



去（2025）年底美國對委內瑞拉突襲，發動軍事行動，活捉其總統馬杜洛，當時《中天新聞》就有不少名嘴日前在政論節目上，鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」，被網友列為「中天11傻」，名嘴郭正亮也是其中之一。不料這次郭又「大翻車」，去年曾預言「我跟你保證高市早苗的民調一定“一路掉”」；不料昨晚高市率自民維新執政聯盟拿下歷史性大勝，網友紛紛到到節目影片下狠狠嘲諷郭正亮。





日本昨（8）日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗所領導的自民黨在眾議院總數465席中囊括316席，突破眾議院3分之2門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。



高市早苗於去年11月7日在國會備詢時回應，若台灣有事，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中方強烈不滿，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓、禁止進口日本水產品以及暫停日本牛肉輸入中國磋商談判。



同月17日，郭正亮就在政論節目中分析，甚至預言「我沒看過高市早苗這麼蠢的政治，高市早苗不知道自己惹禍了，她玩火啊，搞了這一盤臭棋啊，有夠愚蠢，這件事是誰先惹出爭議？怎麼會是中國呢？妳是戰敗國欸，才剛開始啊，我跟你保證高市早苗的民調一定“一路掉”！！！」



郭正亮在節目中又說，在中國不斷施壓後，「我真的認為高市會撐不住欸」，而且美國都沒有表態。郭正亮指出，已經有人在討論「高市會不會做不完半年……如果對日本國家利益有傷，妳（高市）就謝謝下課，換另1個人上來」。



不過高市早苗發動閃電突襲戰，在上任極短時間內就宣布全面改選眾院，昨晚收效，率自民黨拿下歷史性大勝，許多網友也紛紛前來「朝聖」郭正亮的鐵口直斷，甚至有不少人嘲諷他「中天第一傻」、「永遠對政治的看法錯誤解讀」、「還有臉上節目胡說八道喔」；還有人高呼「好喜歡優秀女性政治家用實績來打臉這些政治嘮叨說教男」。

