郭正亮又翻車！他曝「觀賞中天與郭正亮」不再氣噗噗秘方：樂趣無窮！

[Newtalk新聞] 日本眾議院8日提前舉行大選，自民黨在首相高市早苗帶領下，席次一舉突破三分之二的310席以上，創下二戰後新紀錄。前立委郭正亮選稱高市恐怕撐不住、慘了、要翻車了等唱衰預言，再次被打臉。對此，民進黨前立委劉進興今（9）日表示，很多人看到中天、郭正亮時會 7-pu-pu（氣噗噗），他親授「從觀賞中天與郭正亮中得到樂趣」的秘方，直呼樂趣無窮。





劉進興在臉書發文提及，很多人不懂得，如何正確服用中天與郭正亮，而他已找到「從觀賞中天與郭正亮中得到樂趣」的秘方，「秘訣」就是不要馬上看，隔兩週或兩個月再看，就會樂趣無窮。

廣告 廣告





他提及，郭正亮2個月前驚爆「自民黨在切割高市早苗」，又稱高市民調跌了，預言「高市恐怕撐不住」；2個禮拜前，郭正亮又說，高市早要翻車了、高市慘了，民調下滑10%。





劉進興指出，選前一天，郭正亮警告，高市反中大勝衝昏頭，擔心賴清德會受鼓舞；選後，高市過半大勝，郭正亮仍說，日本加速沒落中，更重判「高仕掃描樂極生悲，日本國運崩！」，劉進興嘲諷，好酷！





劉進興直言，事後再看就會樂趣無窮，你會發現，郭正亮的預言都跟現實完全相反，神機妙算，竟然有電視台會力挺這種「反預言家」？他揶揄，中天與郭正亮都是「理念型」，捍衛「理念」，到了奮不顧臉的地步，他們的「理念」：舔習反日亂台，笑罵由人，不改其志；「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」





台北教育大學名譽教授李筱峰留言「這個王祿仔先，還有人聽，這哪一種頭腦？」，網友也紛紛留言「郭不亮，真的不亮」、「還是有一群藍白紅白ㄔ相信他！可悲！」、「看柯文哲評論政治也有同樣效果，講的臉不紅氣不喘」、「身為人啊，要知廉恥」、「收了演出費所以演一齣中國人愛看的戲」、「小丑一個！」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗歷史性大勝 學者：「親美抗中」會更徹底 抗紅供應鏈形成會加速

高市早苗眾院選舉大勝！汪浩：清楚劃定深化美日同盟抗中保台路線