郭正亮批賴清德鑽牛角尖 如蛇遇鋸子越捲越傷

前立委郭正亮28日談論台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇一事時，批評總統賴清德面對兩岸交流議題時過度鑽牛角尖。郭正亮以「蛇遇到鋸子」作為比喻，形容賴清德越想越嚴重，就像一條蛇看到鋸子後不斷碰觸，最終全身捲上去被割傷。他認為兩岸正常來往即可，不需要往最壞的狀況設想。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安28日從台北搭機前往上海，參加雙城論壇主論壇活動。會後受訪時，蔣萬安3度對台灣及上海媒體表達「希望雙城論壇能持續辦下去」，並延續主論壇致詞內容表示，雙城論壇代表很多民眾的心聲，「接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好」。蔣萬安強調，「只要雙城好，兩岸就會好」。

郭正亮28日在《中天辣晚報》指出，蔣萬安此行是在鋪排「好的氛圍」，傳達互相的善意。他透露明年鄭麗文應該會前往大陸，這屬於兩岸正常來往，雙城論壇也是如此，不用當成洪水猛獸。針對外界質疑論壇議題涉及中央權責，郭正亮認為是想太多，上海本來就有很多都市建設比台灣進步，台北有很多城市建設已經落後大陸一些城市，互相觀摩學習理所當然。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對行政院擬將公務員和立委赴大陸改為事前許可制，郭正亮直言「我認為不會過，公務員不確定，立委絕對不會過」。他強調全世界沒有國會議員出訪還要行政部門事前同意，只有冷戰時期美蘇如此，但當時美蘇沒有貿易投資，也沒有學生交流。郭正亮質疑，現在去大陸還要行政部門同意是否合理。

郭正亮進一步以譬喻說明賴清德的處理方式，他描述有一條蛇看到鋸子，出於好奇碰了一下就被割到，後來不服氣再去碰就被割兩道，最後很生氣全身捲上去被割傷。郭正亮指出，賴清德現在就是這個狀況，越陷越深，本來沒有這麼糟糕可怕的關係，他都往最壞的狀況想，所以推出的法律就越來越嚴重。

郭正亮強調，民進黨議員以前也有去雙城論壇，但因為賴清德當總統後越捲越嚴重，敵意越來越深，這次都沒去。他認為蔣萬安是頂住壓力前往上海，明年鄭麗文要頂更大的壓力，更超越蔣萬安，而這次蔣萬安算是暖身，就是正常見面。

