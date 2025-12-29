郭正亮曝共軍演習「台灣好像有事」策略：針對高市早苗

郭正亮指出，大陸藉由「台灣好像有事」，觀察日本及其首相高市早苗(左)是什麼態度。（合成圖／路透、民航局提供）

中共即將舉行「正義使命-2025」軍演，國民黨副主席蕭旭岑指出，這場軍演其實是劍指日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法。前立委郭正亮指出，中國大陸用「台灣好像有事」的狀況，看日本什麼態度，但不會去打日本，像蟒蛇一樣鎖住政經的戰略才是對的。

郭正亮29日在《亮點交鋒》節目直言，「中國大陸這個（軍演），主要是針對高市早苗！賴清德是被連動的。」當然，賴清德最近倒行逆施，又要對兩岸交流作限制，這可能也是原因？「不過主要是高市早苗，我現在就弄個『台灣好像有事』！我看你日本是什麼態度？」

但關於中日是否爆發軍事衝突，郭正亮強調他認為中國大陸不會打日本，「我幹嘛中計？」中國大陸的經濟成長率是4％到5％，日本只有0.6％，為什麼要中計？而且難道以為打日本，美國一定不會介入嗎？美日有安保條約，如果打到日本本土，美國不可能不介入！

郭正亮指出，中國大陸為什麼不打日本？因為中國大陸認為，日本在故意引誘他來打日本，然後逼美國被捲入，造成中國大陸跟美、日一起打！「你認為跟美、日一起打，你一定會贏嗎？我看是兩敗俱傷吧！」所以中國大陸不會中這種計。

郭正亮表示，難道會有人以為可以跟日本打，美國袖手旁觀不介入？那美國還要不要經營盟邦？那是絕無可能之事！所以中國大陸高層的思考是對的，就是像一條蟒蛇一樣把你鎖住，在經濟、政治、軍事不斷地加溫，這種策略才是對的。「絕對不能打！」

郭正亮直呼，一旦打日本，美國一定捲入，「那誰贏？日本最贏！日本會變成大贏家。」

