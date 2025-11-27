郭正亮曝綠北市人選「非王世堅」 點「這大咖」會出戰

政治中心／徐詩詠報導

民進黨在2026縣市長選戰布局中，首都台北市尚未公布徵召人選。對此，檯面上除了壯闊台灣創辦人吳怡農表態外，其餘包括立委王世堅、前立委高嘉瑜、北市議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君與前民進黨秘書長林右昌等人均被點名。對此，前立委郭正亮公開預測，呼聲高的王世堅、苗博雅等人，最後民進黨可能會派出黨中央「這人」參選北市，以達到團結深綠的效果。

王世堅日前頻頻被點名選北市。（圖／民視新聞資料照）郭正亮日前在政論節目《綠也掀桌》中提到綠營在北市的布局。針對吳怡農部分，他認為吳怡農過去曾提到「操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，指出這段話恐引發黨內不滿，因此民進黨可能不願放行。此外，郭正亮也提到，2020年吳怡農曾在立委選舉中對上現任市長蔣萬安，但兩人的政治實力如今已經拉開一大截。

郭正亮認為，吳怡農過往評論大罷免言論，恐引發黨內顧忌。（圖／民視新聞資料照）針對其他熱門人選，郭正亮續指民進黨可以禮讓社民黨北市議員苗博雅參選台北市長，因為對方「什麼都願意」，或者［空降」派出自家秘書長徐國勇參戰。他認為徐國勇有能力團結深綠選民、能夠帶動選戰節奏，但仍需評估其身體狀況。





郭正亮認為徐國勇空降選北市，能夠帶動深綠選民。但須考量對方身體狀況。（圖／民視新聞資料照）

