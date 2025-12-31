郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統

賴清德曾在6月的團結第二講喊出「打掉雜質」，被質疑根本與團結國家的意涵背道而馳。（資料照／陳麒全攝）

總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。

Threads出現青鳥發起投票，列舉馬英九、鄭麗文、黃國昌、柯文哲，問誰是台灣亂源，共投出1.3萬票；沒想到有脆友留言增開選項喊「你少一個，賴清德，投這邊」，瞬即飆至1.5萬票，比藍白4人加起來還多。律師葉慶元轉發，直呼打臉很響。

郭正亮今(31日)在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德這次也想利用共軍演習，回頭炒作在野不審國防預算，「這招沒有用！」因為在野黨沒有不審，反而是在野要幫國軍加薪，綠營不加！

「你認為美國不知道？美國所有單位都接觸過了！」郭正亮提到，馬英九那時兩岸沒有戰爭的危機，把很多預算挪來做經濟建設。兩岸危機是從蔡英文執政時重新開始，但其實蔡英文第一任期，是我們國防預算有史以來最低的四年！等於是和平的12年。結果賴清德是國防預算有史以來最高、兩岸危機也最高，不是因為民進黨變多，是因為賴清德才變多，就是兩個壞都在他任內，怎麼都不反省自己？

圖為114年元旦升旗，賴清德(左)與副總統蕭美琴(右)手持小國旗。（台北市攝影記者聯誼會提供）

郭正亮直言，賴清德就是台灣有史以來最危險的總統！而且依賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。郭正亮喊話在野黨「絕對不要讓！要撐下去！」總預算卡住跟國防預算無關，藍白要求志願役加薪，哪有反對國防預算？綠營少在那邊瞎掰！而且正義使命軍演為什麼是12月30日？「搞不好就是認為賴清德元旦會狂飆！這種人就是這種樣子！」

郭正亮指出，美國國務卿盧比歐12日那種大轉向，他會讓賴清德去美國？賴如果明年1到3月去不了美國，會不會又要抓狂？如果到520都去不了美國，是不是又要抓狂？問題在賴清德！因為連民進黨的蔡英文，都沒有這種現象，在野黨沒提過彈劾蔡，是人的問題，讓台灣的危機不斷出現。蔡英文那次軍演，是因為裴洛西訪台；但賴清德上任以來3次軍演，都是針對他，包括貼近高市早苗言論。

