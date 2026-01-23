郭正亮爆賴清德屬意人選 最終可能逼卓榮泰戰蔣萬安

2026年台北市長選戰，國民黨由現任市長蔣萬安角逐連任，民進黨人選至今仍未定案。前立委郭正亮分析，總統賴清德心中首選為行政院副院長鄭麗君，但她對參選興趣不高，因此賴清德目前轉向徵召行政院長卓榮泰出戰台北市長選舉。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中指出，賴清德剛當選總統時，第一時間要找的行政院長就是鄭麗君，但鄭麗君婉拒這項邀請，她認為自己只擔任過文化部長，對於經濟、交通、國防、外交等領域經驗不足。郭正亮表示，儘管如此，賴清德在用人上仍未放棄對鄭麗君的青睞，這次綠營造勢就是希望她出馬參選市長，但談判尚未正式定案。

廣告 廣告

郭正亮進一步分析，鄭麗君個性較為低調，對於需要尖銳來回攻防的一對一市長選戰興趣不大，這讓賴清德陷入第二次人選困境。他透露，賴清德現在可能轉向徵召卓榮泰，因為必須找資深人選，而卓榮泰曾擔任過市議員及立委。若卓榮泰不接受，第三優先人選將是民進黨秘書長徐國勇，但賴清德仍認為鄭麗君的形象最佳。

郭正亮強調，台北市選舉若無法爭取到中間選民支持，根本無法勝選。蔣萬安目前正值聲勢最強時期，所有人都清楚這將是場苦戰。他坦言，民進黨在沒有三腳督的情況下從未贏過台北市長選舉，必須認清現實，需要有人願意擔任犧牲打角色，就如同當年李應元與馬英九對決的情況。郭正亮認為，最終可能會逼卓榮泰出戰，至於民進黨立委王世堅，本來就不在徵召名單之內。