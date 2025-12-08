郭正亮爆：新潮流堅持不讓賴瑞隆退選 原因曝光

民進黨立委賴瑞隆家人近日被指涉入校園霸凌案件，被問到會不會繼續參選到底？賴瑞隆表示，「未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。」對此，前立委郭正亮驚曝，新潮流堅持不讓賴瑞隆退，因為利益太大了！

有意爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的立委賴瑞隆，其家人近日被指涉入校園霸凌案件，賴昨（7日）釋出與對方家長見面致歉的畫面，並已取得諒解。對於是否會繼續參選到底？賴瑞隆8日在立法院回應，犯錯就是檢討改進，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。

賴瑞隆8日於立院受訪，被問到會不會繼續參選到底？賴瑞隆表示，這段時間以孩子事情為優先，「有任何犯了錯就是改進，有做不好就是檢討，未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。」「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，對我來說，現在這是我最主要工作。」

前立委郭正亮8日在《亮話天下》直播時表示，賴瑞隆是否想退「我不知道」，但新潮流堅持不讓賴瑞隆退是真的！所以新潮流一堆市議員跳出來幫忙「圓事」，未來如果爆發更多真相，譬如有人關說施壓，一定會有市議員出面頂罪。

郭正亮解釋，這利益太大了，高雄市可以用多少人，花媽時代養了多少政治人！邱議瑩是陳水扁、蘇貞昌、陳其邁的系統，而且阿扁的動作越來越大。

「民進黨內有兩個人我最佩服，對政治的觀察最犀利」，郭說，一是陳水扁，另一是邱義仁，也是民進黨公認最聰明的人。陳水扁公開表示支持陳亭妃、邱議瑩，他一定知道某些訊息，要跟賴清德PK。

