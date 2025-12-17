郭正亮爆「這一關」：才是賴清德真正壓力
[NOWnews今日新聞] 立法院日前三讀通過再修版《財劃法》，行政院於15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰依據《憲法》第37條宣布，決定「不予副署」該項修法，隨即在政壇掀起軒然大波，民眾黨主席黃國昌隨後也表態，將號召人民上街抗議。對此，前立委郭正亮直指，真正讓總統賴清德感到壓力的關鍵，不在朝野對峙，而是來自美國的質疑與施壓。
賴清德於15日晚間錄影發表談話指出，立法院強行通過《財劃法》及反年金改革相關修法，恐導致國家財政失衡、年金提前破產，甚至造成重大國政停擺，對民主憲政與國家安全構成威脅。他警告，若濫權立法生效，台灣恐被推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，並呼籲立法院立即撤回相關爭議法案，同時重申，願意以合憲方式前往立法院進行國情報告。
而黃國昌今（17）日在廣播節目《千秋萬事》受訪時表示，下一步必須「謀定而後動」，大家要做好長期抗戰的準備。他直言，賴清德一旦走上這條路就不會回頭，其個性執拗、從不認錯，過去在台南被寵壞，不進市議會、遭監察院彈劾也毫無影響。黃國昌也透露，自己前一晚已召開會議，討論接下來可行的手段與行動方向，相關策略都仍在評估中。
郭正亮則在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，當前朝野僵局恐導致中央政府總預算無法順利審查與付委，而本會期最晚僅到明年1月20日，若總預算在本月底前仍無法付委，「美國難道不會提出質疑嗎？」他直言，一旦僵局持續，美方勢必會向賴清德詢問對策，但賴「根本沒有副案」，導致預算審查全面卡關。
郭正亮進一步指出，AIT相關官員也可能會拜訪國民黨，藍營勢必會向美方說明實際情況，「你認為美國人會覺得國民黨講的毫無道理嗎？」他強調，真正讓賴清德頭痛的，是美國的壓力，在《財劃法》與軍警加薪議題上，在野陣營不會退讓，美國可能會追問賴清德，為何這2案無法妥協、會影響到中央執政嗎？他強調，真正的壓力就在這裡。
