郭正亮爆「2026、2028抓8人」：縣市長、立委都有

郭正亮直言，賴清德(圖)剩下扣紅帽跟司法兩招。（示意圖／資料照／范揚光攝）

國民黨副主席蕭旭岑1日表示，賴政府剩抗中一招可打，從2026打到2028，所有議題都被包裝成是否愛台灣的表態戰。但除了扣紅帽，前立委郭正亮1日驚爆，有「重要人士」透露，2026、2028恐醞釀司法手段，有8人要被抓，縣市長、立委都有！

郭正亮1日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德如果執政兩年、明年520也去不了美國，現在沒有一個議題會得分，焦不焦慮？

「所以我現在就聽到了一些...可怕的動作，在醞釀！」郭正亮提到，昨天他剛好跟一個「重要的人」在吃飯，他說出聽到的，「僅供參考」。那位重要人士說：保證2026、2028有8個人要被抓，縣市長、立委都有！

郭正亮直言，賴清德只有兩招，一個是中共同路人、扣紅帽，另外一個就是司法。「用司法這種招數就是，你沒有能力作戰！才會搞這種事。那外面的人為什麼會聽到？表示你連檢調都控制不住！」

郭正亮指出，現在會進入一種階段，就是賴清德所有的執政秘密都會外流！台灣就被他搞成一團亂，因為執政能力又差，每次都只會用扣帽子，還去呼籲民間對抗。「我跟你保證，這絕對不是美國要看到的局面！美國認為最好的局面是，你的朝野共識有正當性，全民團結往前走。你現在是往負面在弄...那只是時間還沒到，我認為，時間到了你就知道了！」美國對賴清德的評價，相當不好！

郭正亮直呼，所以說，美方未來要不要去捧陳其邁的勢、蕭美琴的勢？那也只是「時間還沒到！」

