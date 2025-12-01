郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。
民進黨在上述3縣市推出的縣市長人選，宜蘭縣是律師林國漳，嘉義市是立委王美惠，彰化縣有預定12月中下旬透過電話民調決勝負，目前人選包括正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢，以及獲得前立委江昭儀相挺的前市長邱建富，4人都是綠營在地方的強棒。
藍白在野黨方面，國民黨可能人選，宜蘭暫有議長張勝德、立委吳宗憲；彰化暫有立委謝衣鳳；嘉義市人選有3，分別是市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良。民眾黨方面，嘉義、彰化暫有立委張啟楷，宜蘭有前立委陳琬惠。
郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》表示，國民黨有幾個縣市充滿危機、相當危險，因為彰化、嘉義市與宜蘭，黃秀芳、王美惠和林國漳的實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算合作也不一定會贏。
郭正亮並認為，國民黨在這些地方沒有很強的候選人，「所以其實會有變數」。
不過，郭正亮指出，真正重要的還是在6都，他認為總統兼民進黨主席賴清德會將時間放在台南而非高雄，因為民進黨要是真的丟掉台南，賴不可能不辭去黨主席職務。
