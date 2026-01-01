郭正亮稱賴清德史上最危險總統 學者：根本就是中共對台假訊息認知戰

記者李鴻典／台北報導

解放軍近日發動環台軍演，媒體報導，前立委郭正亮直指對岸軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。對於郭正亮的說法，學者葉耀元直言，這種言論就是中共對台的假訊息跟認知作戰，你認為呢？

總統賴清德日前與國防部視訊，聽取中國環台軍演最新情勢報告。（圖／翻攝自賴清德臉書）

解放軍環台軍演引發國際譴責，但郭正亮卻歸咎這是賴清德的問題。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（1）天表示，你會為了一件根本沒有發生的事情，也可能根本不會發生的事情，花大錢做環島軍演？共產黨現在哪來那麼多錢給他們燒？

所以什麼是「狂飆的演說」？葉耀元說，他以為強調保護我國的國家安全跟主權是所有執政者都應該厲行的工作，難道郭正亮認為只要是中共聽了會不開心的話就是「狂飆」嗎？「我以為這種言論就是中共對台的假訊息跟認知作戰，你認為呢？」

事實上，總統賴清德在元旦新年談話將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；總統並將展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

