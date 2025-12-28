郭正亮笑賴清德鑽牛角尖 像蛇遇到鋸子

台北市長蔣萬安28日從台北搭機前往上海，參加雙城論壇主論壇活動。前立委郭正亮表示，這是鋪排「好的氛圍」，傳達互相的善意。而賴清德就是鑽牛角尖，越想越嚴重，就像一條蛇看到鋸子，全身捲上去，最後被割傷。

台北市長蔣萬安28日從台北搭機前往上海，參加雙城論壇主論壇活動。會後受訪時，他也3度對台灣及上海媒體表達「希望雙城論壇能持續辦下去」並延續主論壇致詞的內容，表示雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

前立委郭正亮28日在《中天辣晚報》表示，這是鋪排「好的氛圍」，傳達互相的善意，明年鄭麗文應該會去大陸，屬於兩岸正常來往，雙城論壇也是，不用當成洪水猛獸。至於議題涉及中央？他說想太多了，上海本來就有很多都市建設比台灣進步，台北有很多城市建設已經落後大陸一些城市，互相觀摩學習，本來就理所當然。

現在行政院擬將公務員和立委赴大陸改為事前許可制，「我認為不會過，公務員不確定，立委絕對不會過」，郭正亮指出，全世界沒有國會議員出去還要行政部門事前同意，只有冷戰時期美蘇如此。可是當時美蘇沒有貿易投資，也沒有學生，結果現在去大陸還要行政部門同意？

郭正亮直言，兩岸交流正常來往就好，不用想太多，賴清德就是鑽牛角尖，越想越嚴重。郭譬喻，有一條蛇看到鋸子，好奇是什麼東西？於是碰了一下，就被割到。後來不服氣，再去碰，就被割兩道。最後很生氣，全身捲上去被割傷。

郭正亮笑稱，賴清德現在就是這個狀況，越陷越深，本來沒有這麼糟糕可怕的關係，他都往最壞的狀況想，所以推出的法律就越來越嚴重。

郭正亮認為，民進黨議員以前也有去雙城論壇，因為賴清德當總統，越捲越嚴重，敵意越來越深，這次都沒去。蔣萬安當然是頂住壓力去上海，明年鄭麗文要頂更大的壓力，更超越蔣萬安。這次蔣萬安算是暖身，就是正常見面。

