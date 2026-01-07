郭正亮見2026民調「非常麻煩」：國民黨要正視目前氛圍

國民黨籍宜蘭縣議會議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）誰選縣長，去年12月27日協調未果，但2人的共識就是要團結、一致對外，宜蘭縣黨部主委林明昌（中）當時表示，將報請黨中央在10天內再協調。（資料照／李忠一攝）

宜蘭縣長選戰，民進黨徵召律師林國漳參選，國民黨立委吳宗憲、議長張勝德協調未達共識，都表達堅定參選的立場，都不願意退讓。前立委郭正亮提及嘉義市綠委王美惠超強，藍白合都不好選，國民黨要正視。他看到宜蘭民調，情勢非常麻煩。

7日在《綠也掀桌》節目，主持人李珮瑄直呼，看到賴清德對林國漳，堪稱無微不至，對林俊憲都還沒這樣？郭正亮直言，因為林國漳知名度很低，所以需要拉抬，也因為宜蘭確定是林國漳參選了。「所以我覺得，藍白真的要好好整合！」

「因為我最近看到一個民調...非常麻煩！」郭正亮提到，其實張勝德還是堅定要選，而且張認為民調不能代表一切。張本來就是第二，吳宗憲一直都是民調第一。李珮瑄問：落差變大了？「稍微有一點！」郭正亮強調，就是要整合！

郭正亮指出，現在有一個問題，國民黨必須要正視，因為以目前的氛圍，張啓楷剛好碰到民進黨非常非常強大的王美惠，「王美惠超強的！」黃敏惠是國民黨唯一可以贏嘉義市長的，因為她拿得到民進黨的票，但她沒有接班人。郭正亮猜測，黃敏惠選市長時，部分王美惠的票有支持她。李珮瑄表示：妳選市長、我選立委，資源共用？郭正亮直呼，「現在倒過來了！」

郭正亮表示，搞不好黃敏惠還在想選立委，反正這兩人的票就是互助的，那張啓楷就難了。就算是藍白對抗綠，對上王美惠都不好選！

