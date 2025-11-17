郭正亮警告台灣不要介入日中爭端！翁達瑞：無情無義任憑中國霸凌

前立委郭正亮。 圖：新頭殼資料照片。

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在國會答詢時關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，繼召見日本大使表達強烈抗議後，中國外交部和中國駐日大使館14日發布通知「提醒」中國公民暫時避免前往日本，又舉行軍事演習，雙方緊張情勢進一步升高。對此，前立委郭正亮指稱：「日本這個國家，是不禁打啦，高市早苗會撐不住」，還警告台灣別介入日中爭議。筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮表示，郭正亮的警告既無情又無義。不是為虎作倀就是完全不懂人情義理。

郭正亮16日在節目中針對近期的日中紛爭譏諷，高市早苗「一手硬扮黑臉，另一手她軟」，說以後不會再講台灣有事了，但北京不可能接受「下不為例」，高市早苗在國會發言就留下「歷史紀錄」了。日本這個國家「是不禁打啦」，自從日中關係緊張後，高市早苗11月16日最新民調已經跌到48％；郭正亮同時保證，這場衝突「台灣一定連帶受害」，警告台灣別介入日中爭議。

翁達瑞在臉書發文寫道：「新任日本首相高市早苗宣示，台灣有事就構成日本的存亡危機事態。高市的挺台言論激怒了中國。要求高市收回發言未果，中國在黃海舉行軍事演習，表明就是對日本展現肌肉。詭異的是，由綠轉藍的名嘴郭正亮拍了一個短片，背景底色紅咚咚，警告台灣人閉嘴，不要介入日本與中國的爭端。如果不聽他的警告，郭正亮保證台灣一定連帶受害。我看不懂郭正亮的警告，更無法理解郭正亮的保證。」

翁達瑞分析：「兩岸的敵意其實與日本無關；日本與中國也無爭端。高市是為了挺台灣，才引發日本與中國的衝突。台灣才是事主，郭正亮卻警告台灣不要介入日本與中國的衝突，我看不懂背後的邏輯。假設有個大塊頭正在欺負一個小不點，有路人打抱不平，結果跟大塊頭吵起來了。依照人情義理，小不點應該與路人站在一起，共同對抗大塊頭。郭正亮卻警告小不點閃到旁邊，不要介入路人與大塊頭的糾紛。郭正亮的警告既無情，又無義。」

翁達瑞指出：「若郭正亮不是為虎作倀，就是完全不懂人情義理。假如小個子接受郭正亮的警告，真的閃到一邊去，最後路人被大塊頭制伏了。大塊頭收拾了路人之後，霸凌目標會立刻轉回小不點。這一次，不再有路人幫小不點打抱不平，因為小不點之前的表現無情無義。在沒有路人幫助的情況下，小不點很快也被大塊頭制伏了。反過來說，若小不點與路人聯手對抗大塊頭，那還有一搏的機會。其他路人見狀也會跳出來，聯手撂倒大塊頭，從此眾人免受大塊頭的霸凌。」

翁達瑞續指：「郭正亮的保證剛好反過來：台灣不介入日本與中國的糾紛才會倒霉。為了長久的安全，也為了符合人情義理，台灣必需要和日本站在一起，共同對抗中國的軍事霸凌。郭正亮的警告與保證，其實就是在恫嚇台灣人，不要與日本站在一起，任憑中國四處霸凌鄰國。」翁達瑞感嘆：「郭正亮這麼做的動機不明，不知有何難言之隱，從綠轉藍後還要進一步轉紅。」

