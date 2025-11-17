郭正亮警告「若台灣介入中日爭端，一定受牽連」 翁達瑞：任憑中國霸凌鄰國

新任日本總理大臣高市早苗（左），曾在2025年4月28日，以日本國會眾議員暨前經濟安全保障擔當大臣的身分，獲總統賴清德（右）接見。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，若台海出事將行使「集體自衛權」，未料，中國外交官嗆「斬首」，導致中日局勢緊張。前立委郭正亮警告，台灣不要介入日本與中國的爭端，否則會受牽連。如果不聽他的警告，他保證台灣一定連帶受害。筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮在臉書開砲，郭正亮的警告與保證，其實就是在恫嚇台灣人，不要與日本站在一起，任憑中國四處霸凌鄰國。他狠酸，郭正亮這麼做的動機不明，不知有何難言之隱，從綠轉藍後還要進一步轉紅。

翁達瑞指出，新任日本首相高市早苗宣示，台灣有事就構成日本的存亡危機事態。高市的挺台言論激怒了中國。要求高市收回發言未果，中國在黃海舉行軍事演習，表明就是對日本展現肌肉。

翁達瑞質疑，詭異的是，由綠轉藍的名嘴郭正亮拍了一個短片，背景底色紅咚咚，警告台灣人閉嘴，不要介入日本與中國的爭端。如果不聽他的警告，郭正亮保證台灣一定連帶受害。「我看不懂郭正亮的警告，更無法理解郭正亮的保證。」

翁達瑞表示，兩岸的敵意其實與日本無關；日本與中國也無爭端。高市是為了挺台灣，才引發日本與中國的衝突。台灣才是事主，郭正亮卻警告台灣不要介入日本與中國的衝突，我看不懂背後的邏輯。

翁達瑞舉例，假設有個大塊頭正在欺負一個小不點，有路人打抱不平，結果跟大塊頭吵起來了。依照人情義理，小不點應該與路人站在一起，共同對抗大塊頭。郭正亮卻警告小不點閃到旁邊，不要介入路人與大塊頭的糾紛。郭正亮的警告既無情，又無義。若郭正亮不是為虎作倀，就是完全不懂人情義理。

翁達瑞說，假如小個子接受郭正亮的警告，真的閃到一邊去，最後路人被大塊頭制伏了。大塊頭收拾了路人之後，霸凌目標會立刻轉回小不點。這一次，不再有路人幫小不點打抱不平，因為小不點之前的表現無情無義。在沒有路人幫助的情況下，小不點很快也被大塊頭制伏了。反過來說，若小不點與路人聯手對抗大塊頭，那還有一搏的機會。其他路人見狀也會跳出來，聯手撂倒大塊頭，從此眾人免受大塊頭的霸凌。

翁達瑞指出，郭正亮的保證剛好反過來：台灣不介入日本與中國的糾紛才會倒霉。為了長久的安全，也為了符合人情義理，台灣必需要和日本站在一起，共同對抗中國的軍事霸凌。

翁達瑞抨擊，郭正亮的警告與保證，其實就是在恫嚇台灣人，不要與日本站在一起，任憑中國四處霸凌鄰國。郭正亮這麼做的動機不明，不知有何難言之隱，從綠轉藍後還要進一步轉紅。

