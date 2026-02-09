郭正亮預言高市早苗選情大翻車 前立委諷「看馬戲團小丑表演」

劉進興譏諷，郭正亮的發言就像馬戲團小丑表演，預言和現實往往完全相反。郭正亮資料照，廖瑞祥攝



日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗領導下，取得歷史性大勝，取得逾三分之二超級多數。對於前立委郭正亮過去曾預言高市早苗被自民黨切割、民調落後等評論「大翻車」，前立委劉進興在臉書發文表示，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興今日（2/9）在臉書發文指出，很多人拒看中天、看到郭正亮會氣噗噗，是因為不懂得如何正確服用中天跟郭正亮，並表示他已找到從觀賞中天與郭正亮中得到樂趣的祕方，就是「不要馬上看，而是隔兩周或兩個月再看」，就會發現郭正亮的預言和現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興也列出郭正亮這段期間的發言，二個月前郭正亮聲稱自民黨在切割高市早苗，認為高市早苗的民調跌了，大膽預言高市早苗恐怕撐不住了；二周前又說高市早苗要翻車，還大膽評論「高市慘了，民調下滑10個百分點」。結果到了選前一天，突然又預估高市早苗會大勝，選舉結果出爐後，又評論「日本加速沒落中」。

事實上此次已非郭正亮首次預言失準，今年初美國總統川普下令對委內瑞拉發動空襲，並於短時間內迅速將總統馬杜洛逮回美國時，就有網友列出先前鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」的名嘴，還封為「11傻」，而郭正亮就是其一。

