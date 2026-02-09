郭正亮預言高市早苗選情大翻車！前立委諷：馬戲團小丑、神機妙算

記者李鴻典／台北報導

日本眾議院選舉結果揭曉，自民黨在首相高市早苗領導下取得歷史性大勝；前立委劉進興翻出屢在政論節目評論高市的前立委郭正亮近期言論，結果郭正亮預言都跟現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興說，郭正亮的預言都跟現實完全相反，神機妙算。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

劉進興發文寫下，很多人看到郭正亮時會 7-pu-pu（氣噗噗），那是因為他們不懂得，如何正確服用。他說自己已找到「從觀賞中得到樂趣的秘方」，秘訣就是不要馬上看，隔兩週或兩個月再看，就會樂趣無窮。

劉進興說，會發現：郭正亮的預言都跟現實完全相反，神機妙算；「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興也列出郭正亮有關高市早苗的相關評論，包括二個月前，郭正亮驚爆：自民黨在切割高市早苗；民調跌了，郭正亮預言：高市恐怕撐不住。

二週前，郭正亮：高市早要翻車了；郭正亮、李永萍：高市慘了，民調下滑10%。

選前一天，預估高市大勝。郭正亮：擔心賴清德會受鼓舞。

選後，高市過半。郭正亮：日本加速沒落中，還有郭正亮重判：高市早苗樂極生悲，日本國運崩！

劉進興嘲諷，好酷！

