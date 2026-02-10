郭正亮預言高市早苗「下場」大翻車 鄭運鵬補刀這句：台灣選民自己判斷

記者李鴻典／台北報導

日本眾議院大選8日開票，日相高市早苗率領的自民黨在選舉中大獲全勝，拿下316席，單獨跨越三分之二門檻。而已是名嘴的前立委郭正亮自去年底開始不斷唱衰高市早苗，現在等於是大翻車、被打臉。前民進黨立委鄭運鵬說，他們只要談談泰國選舉結果就好。反正那些無腦跟隨的觀眾就會到處吹捧泰國好，台灣選民只要自己判斷台灣要像日本還是泰國就好了！

前立委郭正亮自去年底開始不斷唱衰高市早苗。

前立委劉進興在臉書發文翻出郭正亮近期言論，結果郭的預言都跟現實完全相反，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

劉進興列出郭正亮有關高市早苗的相關評論：

二個月前，郭正亮驚爆：自民黨在切割高市早苗；民調跌了，郭正亮預言：高市恐怕撐不住。

二週前，郭正亮：高市早要翻車了；郭正亮、李永萍：高市慘了，民調下滑10%。

選前一天，預估高市大勝。郭正亮：擔心賴清德會受鼓舞。

選後，高市過半。郭正亮：日本加速沒落中，還有郭正亮重判：高市早苗樂極生悲，日本國運崩！

鄭運鵬則說，那些無條件親中的媒體名嘴其實也不用熱燒腦、找理由詛咒高市政權和日本未來，他們只要談談泰國選舉結果就好。

鄭運鵬說，反正那些無腦跟隨的觀眾就會到處吹捧泰國好，台灣選民只要自己判斷台灣要像日本還是泰國就好了！

