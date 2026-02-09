郭正亮預言高市草苗選情又翻車 前立委列「打臉清單」狠酸

政治名嘴郭正亮近日預言高市早苗選情言結果又大翻車，前立委劉進興整理過往郭正亮的言論，並嘲諷其行為「馬戲團小丑」。（資料照片／王侑聖攝）





日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相高市早苗領軍下大獲全勝，寫下歷史性紀錄。對此，前立委劉進興翻出同為前立委、如今轉戰政論節目的郭正亮先前談話，直指其相關預測「完全翻車」，與實際選舉結果南轅北轍。劉進興更語帶嘲諷地形容，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？不覺得只是好笑嗎？不是講得越離譜，就越有娛樂效果嗎？」

郭正亮指自民黨內與高市早苗切割 稱她民調已下滑10百分點

劉進興直言，很多人一看到中天、看到郭正亮就氣得跳腳，其實只是「不懂怎麼正確服用」。他表示，自己早就摸索出一套「觀賞郭正亮的樂趣秘方」，關鍵就在於不要即時收看，而是隔兩週甚至一、兩個月後再回頭看，樂趣自然湧現。因為屆時對照現實發展，往往會發現郭正亮的預言與結果完全相反。劉進興更以戲謔口吻形容，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？不就是越離譜越好笑嗎？」

劉進興進一步整理郭正亮近來的相關言論指出，就在兩個月前，郭正亮曾語出驚人，宣稱自民黨內部正開始與高市早苗切割，並指高市的民調已出現下滑。當時甚至大膽預言，高市早苗恐怕「撐不住了」。

投票日前再轉向估高市大勝 拋出日本加速沒落中

劉進興接著指出，郭正亮在兩週前又改口稱高市早苗「恐將翻車」，並斷言「高市慘了，民調下滑10個百分點」；然而到了投票前一天，郭正亮卻再度轉向，預估高市將會大勝。等到選舉結果正式出爐後，他又拋出「日本正在加速沒落中」的評論，前後說法反覆。

曾預言美國不敢打委內瑞拉

實際上，今年初美國總統川普下令對委內瑞拉發動空襲，並在極短時間內成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，震撼國際。事件曝光後，有網友整理出多名政論名嘴過去在節目上信誓旦旦斷言「美國不敢打委內瑞拉」的翻車發言，甚至被封為「11傻名嘴」，其中就包括郭正亮。郭正亮去年曾評論，委內瑞拉擁有20萬地面部隊，美國若出兵將付出極大代價，甚至直言美軍船艦可能會被擊沉，惟實際結果貌似都恰好相反。

