郭正亮預言「高市早苗慘了」 翻車的竟是自己！看開票崩潰：日本沒落中

郭正亮一再看衰高市早苗選情，如今開票結果出爐，他被封為最強反指標。（翻攝自郭正亮頻道）

日本眾議院改選昨（8日）落幕，首相高市早苗率領的自民黨獲得316席、單獨跨越2/3席次形成絕對多數優勢，主要在野黨則萎縮到剩下49席，讓高市政權更加穩固。從選前就一路看衰高市選情的名嘴郭正亮，不斷高呼其民調下跌、改選席次難過半，昨在直播看開票的過程中他臉色鐵青，直言日本是沒落中的國家，懷疑高市早苗能不能撐過1年。

曾嗆高市早苗愚蠢 預言她民調一路掉

綜合媒體報導，高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關言論，引發中國反彈時，郭正亮在自己的頻道中大嗆高市「愚蠢」，稱她惹或了、在玩火，還預言高市的民調一定「一路掉」。

廣告 廣告

然而高市早苗的民調從上任以後卻一直維持在高點，為了藉這個民意推動施政，高市上個月進一步宣布解散眾議院、重新改選，盼讓自民黨獲得更多的席次。

高市早苗改選國會，自民黨橫掃超過2/3席次創下紀錄。（翻攝自民黨官網）

對於高市早苗改選眾議院的決定，郭正亮也不看好，稱她改選不可能大勝，指她民調下跌恐要翻車了，還說原本自民黨的席次是因為之前執政聯盟的公明黨，這次可能會轉給立憲民主黨，認為自民黨恐怕無法過半，他上中天的節目還被冠上「神預言」的頭銜，直說高市一定會出事。

郭正亮再批日本經濟差 恐被台韓追過去

沒想到高市的民調又回穩、選情看好，郭正亮直到選前一天才改口認為自民黨可能勝選。昨天在投開票過程中，郭正亮在中天的直播節目上臉色鐵青，坦言自民黨過半是一定的，但他又接著質疑高市早苗能不能撐得了1年，如果經濟不好，日股很快就會暴跌，他認為現在的日本經濟比之前安倍晉三時期還差，負債全球第一，看不出高市的經濟政策如提升日本的競爭力，日本的經濟是結構性的問題，就算10個高市早苗也無解。

郭正亮更直言「日本是一個沒落中的國家」，甚至可能被韓國、台灣的產業追過去，像是人工智慧、手機、半導體、電器等，就連SONY都賣掉了，汽車產業也遭遇中國的競爭。他還說，自民黨的前首相石破茂也認為看不出高市的經濟政策，覺得她是靠社群媒體起來的騙票黨。此外郭也提到，不要認為達2/3門檻修憲就會過，稱自民黨內部對修憲就有不同意見，一談修憲恐怕就會分裂。

郭正亮稱日本是沒落中國家，懷疑高市能否撐1年。（翻攝自YouTube）

郭正亮預言大翻車 遭封「最強反指教」

郭正亮看衰高市選情，結果自己大翻車，引發眾人嘲諷。插畫家謝立聖狠譏：「高市大獲全勝，郭正亮的臉臭的跟大便一樣，笑死」；部落客作家Zen大的時事點評也酸：「郭正亮的臉皮是用什麼做的？每次都錯到荒謬的地步還繼續在上統媒大發議論～真的很厲害耶～」前民眾黨幕僚張益贍則說郭正亮「最強反指標」的頭銜，果然當之無愧。

前綠委劉進興也在臉書發文表示調侃郭正亮，指其發言都跟現實完全相反，「神機妙算」，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？不是講的越離譜就越好笑嗎？」

更多鏡週刊報導

沒想到贏這麼多？自民黨壓倒性大勝！ 竟因提名人數不足「反丟14席」

東京疑爆連續搶案！上野中國男遭搶4.2億現金 羽田機場男帶1.9億被灑催淚噴霧

日本食品消費稅有望「2年內降為0」！ 高市早苗拚加速：我的個人心願