郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機

國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。

前立委郭正亮。（中天新聞）

郭正亮1日在中天《大新聞大爆卦》節目中提到，賴清德如果在明年520前無法前往美國，將面臨更大的政治壓力。他表示，聽聞的一些可怕動作正在醞釀之中，並強調「僅供參考」。他指出，這位重要人士的話讓他感到驚訝，並指責賴清德政府的執政能力不足，導致外界對其執政秘密的了解加深。

郭正亮批評賴清德的執政方式，認為其依賴司法手段反映了其缺乏能力，並警告這種局面不會是美國所希望的。他認為，美方希望看到的是朝野共識和全民團結，而非當前的負面局面。

