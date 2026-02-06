郭正亮點名孫立方 為何可以任職國防部？

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，屢遭民進黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。媒體人樊啓明點名國防部發言人孫立方中將，在技術上仍擁有中華人民共和國國籍。前立委郭正亮質疑孫立方，看到的國家機密更多，為何可以在國防部任職？

媒體人樊啓明5日在臉書指出，在中華人民共和國現行法律框架下，孫立方技術上仍擁有中華人民共和國國籍。前立委郭正亮今（6）日在《新聞大白話》表示，當年孫立方的媽媽帶孫立方去日本，再從日本轉到台灣，孫也有中華人民共和國國籍，為何可以在國防部任職？看到的國家機密更多。

郭正亮引述王世堅的看法，目前哪一個共諜是陸配？現在查到很多共諜還是民進黨的！民進黨就是對在野黨的陸配從政不信任！以前蔡英文還用一個陸配擔任族群部專委，蔡英文認證就沒問題？國家可以這樣玩？

根據TVBS去年報導，孫立方表示，他沒有中華人民共和國的國籍，他是中華民國的國民，是中華民國的軍人。這40年當中，他歷經各種的查核，也經歷過各種的任務。同時他再重申，沒有中華人民共和國的國籍。

不過，網友質疑，請問孫立方當年是怎麼去日本的？如果沒有中華人民共和國國籍，護照從何而來？孫立方要前往日本，當年不可能不持有中華人民共和國護照。孫立方的中華人民共和國國籍，是什麼時候、依什麼法律、用什麼程序「消失」的？

