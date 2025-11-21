郭正亮點名「藍軍3人」若能得白營相助：2026有贏面

2026年縣市長選戰逐漸升溫，藍綠白各政黨紛紛展開布局。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會談，藍白合逐漸成形。前立委郭正亮認為，國民黨立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉，如果能得到民眾黨公開支持，參選縣市長真的有贏面。

針對藍白合，郭正亮20日在《亮話天下》網路直播節目中表示，高雄的柯志恩、台南的謝龍介、屏東的蘇清泉如果能得到民眾黨公開支持，真的有贏面。不要小看這個，因為民眾黨是有空氣票的，如果這個黨的旗子插出來，說民眾黨願意支持謝龍介，綠委林俊憲嚇都嚇死了。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，柯志恩要跟民眾黨好好談，人家不一定要跟柯志恩競選市長，可是妳要人家的票，所以柯志恩可能就要談，比如她願意站民眾黨的台，甚至如果能夠當選，內閣可以分2、3個給民眾黨，這都是可以談的。

郭正亮指出，如果是台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都沒問題，因為他們太強了。可是如果你還沒當選，而且你需要民眾黨的票，你可能就需要這個平台。他舉例指出，比如柯志恩是可以談的，對她來講，跟民眾黨合作，只要能夠勝選，那就是最好的事。

郭正亮點出，民進黨1月就要確定是立委賴瑞隆出戰高雄，賴瑞隆的選區是小港，他很了解那個選區，因為他是小港人，賴瑞隆可能就要出線了。所以國民黨很多地方要儘快，藍白要好好談一談，雖然柯志恩沒有對手，民眾黨並沒有要選市長，不過，民眾黨可能要跟妳談別的合作，因為妳是市長候選人。

【看原文連結】