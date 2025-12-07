郭正亮：美國因「戴維斯窗口」不敢開戰 台獨之路己成死路

前立委郭正亮昨（6日）預言台獨之路已經是死路，主要原因在於美國供應鏈供給不上西太平洋任務需求，美國在西太平洋軍力暫時處於落後的局面，所以美國不能和中國大陸開戰，意即美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出的「戴維森窗口」出現了。

「戴維森窗口」又稱「戴維斯窗口」，是指時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於2021年3月在報告提到，在2021年至2027年之間，中國大陸將會發展出足以制衡、介入、實行入侵台灣的軍事力量。這一報告成為美國在印太區域重建防衛計劃的核心概念，以5年為一個計劃週期，要求美軍做好足以對抗、應變能力。

此一理論發布後，美、日、澳與歐盟等進行兵棋推演，也做出類似結論。因此除美國外，印太地區的印度、日本、菲律賓與台灣均此理論重整軍備。

郭正亮昨在新北市一場演講分析所謂「戴維森窗口」，就是美國在西太平洋軍力暫時處於落後的窗口，主要因為美國供應鏈供給不上西太平洋任務的需求。美國國防部次長柯伯吉認為，在他任內優先任務就是美中不能開戰。

郭正亮分析，日本極右翼為激發日本民族主義，拉高自民黨民調，撐到明年3月解散眾議院改選可增加席次。另外就是把美國扯下水，這需要有一定的軍事衝突，否則美國不能以安保當理由，此時日本可以修改「非核三原則」，進一步修憲。

郭正亮認為，俄羅斯GDP才2兆美元，中國大陸GDP接近19兆美元，工業產能佔全球35%，貿易佔全世界34%。美國可以用SWIFT制裁俄羅斯，但美國如果對中國大陸用SWIFT制裁，全球貿易就停了。

郭正亮表示，去年曾有一些鷹派認為，讓台灣去跟中國大陸撞，耗損中國大陸的國力。若台灣不夠力，日本去撞更好。但美國後來認為不行，因為一定會被捲入，所以美國不能和中國大陸開戰，根本原因，就是「戴維森窗口」出現了；所以台獨之路已經是死路！

另外，郭正亮5日前在《52新聞俱樂部》也提到，台獨論述有3種玩法，第一是內戰延續，台灣不要打內戰，這是李登輝的玩法，主張特殊國與國關係，內戰結束，中華民國不玩了。第二是美國第七艦隊介入，實質力量進來，這是歷史因素。

郭正亮指出，上述兩種對台灣還有一定的空間，結果現在選擇第三種玩法，亦即「台灣有事、日本有事」。

郭正亮解析，日本憑什麼說「台灣有事、日本有事」？這在國際法的論述上說不出口，要不是殖民地，要不就立刻碰到敵國條款，講不下去了。賴清德進入這個論述，結果現在動彈不得。

