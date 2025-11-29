郭正亮：高市早苗若不撤回「台灣有事」言論 北京反制必升級

日本首相高市早苗日前在國會答詢中提到「台灣有事」，這一言論引發了中日之間的外交緊張。高市在回答議員提問時，強調日本已在《舊金山和約》中放棄對台灣的法律地位認定，這一表述被認為是介入中國大陸的內政，引起北京的高度敏感。前立委郭正亮解析北京必定升級反制的劇本。

日本首相高市早苗。（資料照／美聯社）

郭正亮28日在中天政論節目《中天辣晚報》指出，高市早苗「台灣有事」的表述形同介入中國大陸的內政，尤其牽涉台海衝突時，日本根本不具備對台派兵權，遑論參與軍事行動。這句話讓北京高度敏感，也使中國大陸認為日本逾越紅線，「這是我家的內政，你怎麼能伸手？」

郭正亮解析，高市早苗為化解武力介入疑慮，本可單純承諾日本「不出兵、不介入」，迅速止血了事；但她偏偏引述《舊金山和約》來強調日本無權判定台灣法律地位，反而製造一個新的問題「你的意思是不是認為台灣地位未定？」

郭正亮進指出，中國大陸根本不承認《舊金山和約》，原因在於北京與俄羅斯當年皆未參加簽署。

郭正亮進一步指出，就中國大陸理解的法律脈絡，是《開羅宣言》與《波茨坦公告》，並依序連結到日本終戰詔書、1972年中日聯合聲明與後續的三項相關文件，以此形成「主權歸屬已明確」的歷史與國際法主張；但這些關鍵文件，高市卻一字未提，「只講舊金山和約，這等於退回1972年前的論調，讓人不可思議」。

前立委郭正亮針對日本首相高市早苗提台灣有事言論後遭中國大陸反制提出評析。（圖／中天新聞）

郭正亮認為，高市的說法甚至比擬於二戰後佐藤榮作政府的立場，而當年中國大陸拒絕與日本建交的原因，正是日方曾出現「台灣法律地位未定」的模糊論述。

高正亮認為，如今高市從1972年建交框架一路走來已逾50年，卻在國會答詢出現「倒退式論述」，等同顛覆中日建交公報與主權解讀脈絡，「舊議題未解、新問題誕生，外交議題變成主權論述賽局。」

郭正亮研判，北京後續反制動作勢必持續升級，「台灣地位對北京來說，主權框架內早已確立，只是政權歸屬的內部競逐，而非國際法爭議」。他警告，北京對日行動可能會從經貿、文宣、海警等面向全面升溫，「不確定會用什麼方式，但緊張態勢只會更高、不會更低。」中日關係可能進入「政冷經熱」的局面。

隨著高市早苗的言論引發的紛爭，中國大陸迅速採取了一系列報復措施，包括暫停日本水產進口，停止牛肉進口的磋商，並對日本旅遊和留學發出警告。分析指出，這些行動顯示出中國大陸對日本在台灣問題上立場的強烈不滿，並可能導致兩國關係進一步惡化。

高市早苗的發言不僅引發了國內的廣泛討論，還進一步挑戰了中日之間的外交框架，讓人擔憂未來的局勢走向。

