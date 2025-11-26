郭泓志參戰！MLB 台日傳奇球星雲集 《MLB PRO SPIRIT》的「JAPAN ＆ TAIWAN LEGENDS」招募啟動！

【記者 吳勝峯／台北 報導】KONAMI 今（26）日宣布，手機遊戲《eBaseball™: MLB PRO SPIRIT》正式啟動「JAPAN ＆ TAIWAN LEGENDS」第一彈招募，並於台北舉辦紀念活動，特別邀請前洛杉磯道奇隊投手郭泓志到場揭曉最新球員內容。

本次傳奇招募集結 15 位曾在美國職棒大聯盟（MLB）活躍的日本與台灣球星，其中郭泓志將首度以選手卡形象加入《MLB PRO SPIRIT》。活動現場除公開特大型球員卡，他也分享旅美期間的難忘時刻，包括在道奇隊的經典戰役、對二刀流球星大谷翔平的看法，以及對世界棒球經典賽（WBC）的印象。

廣告 廣告

紀念活動現場首先由台灣傳奇投手郭泓志與藝人賴ki 一同登台，分享自己以球員身份加入《MLB PRO SPIRIT》的感想，並暢談在美國職棒大聯盟（MLB）時期的回憶。

▲郭泓志與賴ki登台分享。（記者吳勝峯攝）

郭泓志在談到自己登場遊戲時表示：「因為自己從小就有在玩KONAMI的棒球遊戲，所以看到自己出現在遊戲裡有很奇特的感覺，希望大家都能使用遊戲中的郭泓志來對戰！」，隨後，現場也揭曉了他在遊戲中的專屬特大型球員卡。郭泓志看到後驚訝地說：「雖然本人比較帥，但遊戲裡也蠻帥的，數值也真的有還原到，連我的體力不好的地方也一模一樣」。

在談到以「二刀流」在場上活躍的大谷翔平選手時，他語帶興奮地說：「他真的很強，雖然會比較像是越級打怪，但遇強則強，如果有機會的話也想和他切磋看看」。

此外，郭泓志也對即將於明年 3 月開幕的世界棒球經典賽「WORLD BASEBALL CLASSIC™」表達高度期待，並期盼台灣代表隊能有出色表現。活動最後，他更熱情地向現場觀眾推薦《MLB PRO SPIRIT》，笑著說：「大家要多多練習，然後記得選擇郭泓志出戰」。

值得一提的是，昔日道奇隊友齋藤隆亦透過影片驚喜「現身」，回顧兩人曾在牛棚並肩作戰的情誼，引起現場球迷熱烈反應。

此外，齋藤隆也分享了在遊戲中與郭泓志同時登場的隊伍搭配，並向台灣球迷表示：「我也是投滑球的投手，但郭泓志那顆左手滑球真的非常厲害，所以希望大家在遊戲中能把郭泓志安排在終結者的位置，而我則擔任布局投手一起出賽。」

▲賴ki與台南 Josh進行遊戲特別對戰。（記者吳勝峯攝）

活動後半段由知名 YouTuber 台南 Josh 與賴ki 進行遊戲實機對戰，展示最新傳奇招募內容與玩法。為紀念第一彈「JAPAN ＆ TAIWAN LEGENDS」開啟，官方也同步推出多項限時活動，讓玩家能在遊戲中同步感受傳奇球星魅力。

KONAMI 表示，未來將持續推出更多 MLB 與亞洲球星合作內容，為玩家帶來更豐富的棒球遊戲體驗。