郭泓志含淚復刻大聯盟記憶美食 彭政閔突現身催餐點

郭泓志（右起）、姚元浩、莎莎前進澄清湖棒球場，彭政閔（左二）驚喜現身。好看娛樂提供



《嗨！營業中》前進亞洲冬季棒球聯盟高雄澄清湖棒球場，這也是郭泓志的超級主場秀，在主持群開球任務結束後，棒球界傳奇彭政閔竟驚喜現身問：「聽說你們明天要煮？是不是要幫選手準備餐點！」莎莎隨即接獲任務卡，宣布夥伴們將為球員打造「最強午餐」，要注入滿滿的家鄉味與能量。

郭泓志所到之處大家都尊稱他為「學長」並且向他鞠躬敬禮，讓姚元浩、莎莎與吳映潔（鬼鬼）驚呼這簡直是國際巨星般的待遇，為讓球員在球場上全力衝刺，郭泓志特別復刻當年在大聯盟打拼時吃的塗滿草莓醬與花生醬的吐司，他說以前在小聯盟沒錢的時候，去球場都會吃這種最簡單的三明治，當他在品嚐這份充滿回憶的餐點時，彷彿想起過去努力的日子，不禁熱淚盈眶表示：「記憶中的味道不一定要很複雜，可是你吃到就會想起那段時光。」還被鬼鬼見虧：「你要哭了嗎？」

本次供餐對象包括台灣海洋隊、日本職聯隊、台灣山林隊及日本社會人隊，為應付龐大的供餐需求，合夥人出動餐車，並找張棋惠與峮峮擔任小幫手，然而現場狀況頻傳，就在倒數30分鐘要出餐時，蒸籠裡的刈包還沒蒸好、郭泓志的三明治也還沒包完，眼看時間緊迫，姚元浩在一旁焦急碎念：「我真的覺得來不及出來了。」並不斷催促郭泓志「快一點」，場面一度陷入混亂。

