郭泓志回主場紅了眼眶！復刻「記憶中的味道」彭政閔驚喜現身

《嗨！營業中》最新一集前進亞洲冬季棒球聯盟，全體夥伴來到高雄澄清湖棒球場，也是「小小郭」郭泓志的超級主場秀,郭泓志笑稱這裡就是他的故鄉，一走進球場就展現出「走路有風」的氣勢，所到之處大家都尊稱他為「學長」，並且紛紛向他鞠躬敬禮，讓身旁的夥伴姚元浩、莎莎與吳映潔（鬼鬼）驚呼這簡直是國際巨星般的待遇，姚元浩更忍不住稱讚：「國際郭啊！」。

郭泓志在場上不僅成為目光焦點，更開心宣佈邀請《嗨！營業中》主持群擔任當晚的開球嘉賓。姚元浩驚訝表示想不到能擔任開球嘉賓，莎莎也感謝郭泓志帶大家來見世面。就在開球任務結束後，棒球界傳奇彭政閔竟驚喜現身關心問道：「聽說你們明天要煮？是不是要幫選手準備餐點！」莎莎隨即接獲任務卡，宣布夥伴們將為球員打造「最強午餐」，要注入滿滿的家鄉味與能量。

郭泓志復刻大聯盟「記憶中的味道」感性紅了眼眶。（圖／好看娛樂提供）

為了讓球員在球場上全力衝刺，郭泓志特別復刻當年在大聯盟打拚時的「記憶中的味道」：塗滿草莓醬與花生醬的吐司,。郭泓志分享，以前在小聯盟沒錢的時候，去球場都會吃這種最簡單的三明治。當他在品嚐這份充滿回憶的餐點時，彷彿想起過去努力的日子，不禁熱淚盈眶表示：「記憶中的味道不一定要很複雜，可是你吃到就會想起那段時光。」一旁的吳映潔見狀也驚訝問道：「你要哭了嗎？」。

本次供餐對象包括台灣海洋隊、日本職聯隊、台灣山林隊及日本社會人隊等隊伍。為了應付龐大的供餐需求，合夥人出動了餐車，並找來張棋惠與峮峮擔任小幫手支援。然而現場狀況頻傳，就在倒數30分鐘要出餐時，莎莎與吳映潔手腳速度雖加快，但蒸籠裡的刈包還沒蒸好、郭泓志的三明治也還沒包完。眼看時間緊迫，姚元浩在一旁焦急碎念：「我真的覺得來不及出來了」，並不斷催促郭泓志「快一點」，場面一度陷入混亂。



