郭泓志挑戰登聖稜線軟腳！曝走在懸崖邊「腦中只想家人」

郭泓志、雷艾美、「八弟」蕭志瑋、黃仕傑、楊盛堯MAX、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，1日出席實境冒險節目《上山吧！台灣隊》首映會。這次節目是跨海拍攝的大挑戰，從世界名峰攀登回台灣聖山，郭泓志這次雖未參加非洲行程，但光是爬聖稜線就已軟腳，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，沒想到第一次爬山就挑戰大魔王，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」這份共享的恐懼，也成了團隊間最深的默契。

黃仕傑更爆料郭泓志到一個點就問有網咖嗎？原來他是要跟老婆小孩報平安，郭泓志說自己第一天晚上就躲在睡袋裡流眼淚，擔心無法回家，這一路上對他來說最大的挑戰就是克服恐懼。

郭泓志1日出席實境冒險節目《上山吧！台灣隊》首映會。（圖／三立提供）

主持人之一雷艾美表示這趟跨越歐、亞、非三大洲的極限旅程，不僅是挑戰體能，更是挑戰內心深處的恐懼，「此行壓力巨大，甚至讓她與蕭志瑋、製作人『壓力夢』連發，在攀登馬特洪峰前一晚，夢到黃仕傑從山上摔下。」她強調節目核心並非征服山峰高度，而是「克服內心害怕，用什麼態度面對每一個難關。」再困難的山，這些「台灣隊」成員都選擇挑戰，「因為真正的對手其實是自己。」

因高海拔環境變化劇烈，雷艾美曾因高山症痛苦難耐，但仍堅持信念「只要我還活著，我就會登頂！」

郭泓志（左起）、黃仕傑、雷艾美、蕭志瑋、楊盛堯1日出席實境冒險節目《上山吧！台灣隊》首映會。（圖／三立提供）

雷艾美表示這趟隨《上山吧！台灣隊》參與跨越歐、亞、非三大洲的極限旅程，不僅是挑戰體能，更是挑戰內心深處的恐懼。（圖／三立提供）

蕭志瑋也分享馬特洪峰的下坡才是最驚險的開始，「好幾次抓到晃動的石頭，看著它往下掉，那瞬間才知道生命有多脆弱。」他也在聖稜線體驗到同樣的恐懼，尤其遇到天雨路滑、岩石不穩，「雙腳真的不停顫抖」，一步都像踩在生死邊緣。

吳佳穎坦言第一次攀岩時就閃過「生離死別」的畫面，真正踏上結繩隊走在非平地時，更是不斷邊走邊發抖。之後她即使全身瘀青卻仍咬牙前進，認為成功不只在攻頂，而是在過程中一次次突破自己的瞬間，「平安回家就是最大的成功」。

