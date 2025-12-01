郭泓志登聖稜線偷哭想念家人 雷艾美赴非洲高山症崩潰曝極限瞬間

雷艾美、MAX、八弟、阿傑、郭泓志、文姿云、吳佳穎、陳彥博、蕭俊文等人一同出席《上山吧！台灣隊》首映會。（圖／侯世駿攝）

三立全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》將於12月4日正式首播，今（1日）雷艾美、楊盛堯（MAX）、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、郭泓志、文姿云、吳佳穎、陳彥博、蕭俊文等人一同出席首映會，共同分享跨越歐、亞、非三洲的極限挑戰。

身為廚師的Max為了在高山上完成煮台灣珍珠奶茶的夢想，回憶攻頂吉力馬札羅山時因為高山症體力不支，仍堅持教八弟如何煮珍珠奶茶，八弟更鼓勵他：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」成為節目中感動人的瞬間之一，笑淚交織。

雷艾美則透露，雷艾美回憶在爬非洲吉力馬札羅山時，自己的頭已經痛到極致，在5895公尺高度氣喘不止，緒狀態也瀕臨崩潰，一個瞬間就失控爆發，「因為阿傑以為我跟姿姿（文姿云）在自拍，就叫我們快一點跟上，但其實我們是在等製作人cue點，那瞬間就爆炸了」。阿傑也說，當下聽到雷艾美對他發飆時，眼前直接一片黑，認真走心，「我們冷戰兩天，他們在講話我都在角落，後來就跟艾美和好了」。爭執歸爭執，雷艾美也說，阿傑是團裡的守護者，有他在都很讓人放心。

雷艾美說：「這是我最不舒服的一次登山。」但她仍挺身照顧隊員，甚至把手套借給因凍傷邊緣而手指僵硬的文姿云。她說：「爬山不是征服高度，而是克服內心害怕。」

八弟形容行程驚險萬分，「每個懸崖峭壁都像生死一線」，更笑稱原以為是「人生幹大事」差點變「人生出大事」。阿傑則強調團隊精神，「不是你一個人爬上去就好。」吳佳穎坦言第一次攀岩時就閃過「生離死別」的畫面，全身瘀青卻仍咬牙前進，「平安回家就是最大的成功」。

未參與非洲行程的郭泓志挑戰聖稜線也一度後悔，「第一天在睡袋裡偷哭」，卻因此更思念家人。他笑說：「挑戰人生極限就去爬聖稜線。」《上山吧！台灣隊》將於12月4日晚上10點三立都會台首播，同日晚間11點同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台。隔日12月5日（週五）晚間10點可於華視頻道收看，12月7日（周日）晚間8點則在《上山下海過一夜》YouTube頻道推出。

