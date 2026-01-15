郭泓志酷帥飾駕訓班教練 合作郭書瑤讚美麗大方

（中央社記者洪素津台北15日電）前旅美投手郭泓志在戲劇「何百芮的地獄戀曲」中，酷帥飾演郭書瑤的駕訓班教練，他笑說是本性演出，並稱讚郭書瑤美麗又大方。而郭書瑤是為了拍戲才有駕照，且幾乎未曾上路。

根據新聞稿，「何百芮的地獄戀曲」最新一集中，郭書瑤去學開車，卻遇上由郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，被劇組笑虧是「馬路三寶」。郭書瑤坦言，拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒有駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過。

郭泓志飾演郭書瑤的駕訓班教練，難得嘗試喜劇表演，他說，自己是本性發揮，同時稱讚郭書瑤美麗又大方。郭書瑤也大讚郭泓志是「國寶」，兩人合作非常愉快。

有趣的是，郭泓志在劇中挑戰電影「捍衛戰士」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的造型。他開心表示，就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。但若現實生活中，真的遇到三寶，「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動」。

「何百芮的地獄戀曲」每週日晚上9時在八大戲劇台首播，晚上10時在台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。（編輯：張雅淨）1150115