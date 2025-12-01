郭泓志首攻聖稜線淚崩想家！八弟曝險喝「乾燥劑中毒」 氣到當場爆炸
由三立電視攜手台灣大哥大及文策院共同出品的實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12/4(四)隆重登場。今（1日）《上山吧！台灣隊》所有參與拍攝者，包括雷艾美、蕭志瑋(八弟)、黃仕傑(阿傑)、楊盛堯(MAX)、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，都親自出席首映會。其中，郭泓志首攻聖稜線淚崩想家，坦言找到新的人生方向。蕭志瑋則因為喝下楊盛堯砲的熱水，裡面有乾燥劑，氣到當場爆炸「不會因為高山症狀不嚴重，反而吃下乾燥劑中毒吧！」
▲ 《上山吧！台灣隊》即將於12/4(四)隆重登場。（圖／三立）
主持人之一雷艾美分享這趟跨越歐、亞、非三大洲的極限旅程，不僅是挑戰體能，更是挑戰內心深處的恐懼。她坦言，以前自己是隊伍裡最愛哭的那一位，如今卻變成照顧弟妹的「姊姊」。文姿云怕冷、手都發白發紫時，她把自己的保暖手套借給對方，教她怎麼穿、暖暖包怎麼貼。「我把害怕放在心裡，因為弟弟妹妹需要的是穩定。」她說，這次用理性壓過恐懼，是節目讓她成長最多的地方。
▲ 雷艾美因高山症氣喘發作，喉嚨縮起來，連話都沒有辦法好好說。（圖／三立）
另高海拔環境變化劇烈，雷艾美因高山症痛苦難耐，氣喘發作，喉嚨縮起來，連話都沒有辦法好好說，或許是高山緣故，到4000公尺以上，血液調節變慢，還因此發生對黃仕傑大吼的火爆場面。她仍堅持信念：「只要我還活著，我就會登頂！」。節目中，黃仕傑更像隊伍裡的「守護者」，永遠準備比別人多，讓所有人都能安心前進。「只要他在，就覺得很放心。」雷艾美說。至於高山症發作如何減緩症狀發生，雷艾美則說，包括吃藥、多喝水，若症狀沒有改善，就必須要先下山。
郭泓志這次雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，沒想到第一次爬山就挑戰大魔王，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」
▲ 郭泓志首攻聖稜線，10天沒有收訊懷念家人。（圖／三立）
黃仕傑更爆料郭泓志到一個點就問有網咖嗎？原來他是要跟老婆小孩報平安，郭泓志說自己第一天晚上就躲在睡袋裡流眼淚，擔心無法回家，這一路上對他來說最大的挑戰就是克服恐懼，「以前對老婆沒有多懷念，10天沒有收訊的狀況下，反而變成思念！」這次登山找到人生的新方向，回家好好照顧老婆與孩子。
蕭志瑋（八弟）表示，馬特洪峰的下坡才是最驚險的開始。「好幾次抓到晃動的石頭，看著它往下掉，那瞬間才知道生命有多脆弱。」他也在聖稜線體驗到同樣的恐懼，尤其遇到天雨路滑、岩石不穩，「雙腳真的不停顫抖」，一步都像踩在生死邊緣。八弟直言：「大家一起平安回來看首映，真的很幸福。」
▲ 八弟曝險喝「乾燥劑中毒」，氣到當場爆炸，兩天不跟MAX說話。（圖／三立）
楊盛堯的夢想就是讓台灣珍奶「成功攻頂」，但在海拔五千公尺時因體力透支、邊走邊哭，八弟一邊安慰他、楊盛堯一邊教八弟怎麼煮珍奶，兩人淚中帶笑，八弟更鼓勵他：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」，成為節目中感動人的瞬間之一。事後，八弟也抱怨楊盛堯(MAX)可能因為高山缺氧過頭，在把熱水倒進保溫瓶裡時，竟然沒發現有裡頭乾燥劑，整個都融到水裡，直到八弟都快喝完才發現。他無奈說，高山症狀不嚴重，卻擔心「誤食乾燥劑中毒而亡」，當下直接吐出，也為此與MAX兩天不說話，認為廚師不該犯這樣的錯。
吳佳穎坦言，在第一次攀岩訓練時就閃過「生離死別」的畫面，而真正踏上結繩隊走在非平地時，更是不斷邊走邊發抖。她告訴自己：「恐懼來自未知。」靠著不斷自我對話克服心魔。因要用身體每一寸力量跟上隊伍，她全身留下大片瘀青，但她淡然表示：「瘀青不算什麼，就像戶外運動常常會曬傷一樣。」下山對她反而更具挑戰，「好希望可以直接垂降或滑降」，但她認為成功不只在攻頂，而是在過程中一次次突破自己的瞬間。「平安回家，就是最重要的成功。」
▲ 實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12/4(四)隆重登場。（圖／三立）
滑冰國手蕭俊文在記者會上連續後空翻展現實力，原本攻頂時也想後空翻留念，但山上禁止危險動作，為了安全只好收斂。極限馬拉松好手陳彥博坦言，無論是比賽或登山都相當「要命」，而這次的挑戰更是超乎想像。他回憶攀登瑞士馬特洪峰時，必須在伸手不見五指的全黑環境中攀上峭壁，緊張程度前所未有。直到曙光乍現，終於看清腳下壯闊的景色，那一刻讓他深受感動，直呼「是人生難得的珍貴體驗」。
▲ 馬拉松好手陳彥博坦言，這次的挑戰更是超乎想像。（圖／三立）
節目將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台。隔日12月5日（週五）晚間10點可於華視頻道收看，12月7日（週日）晚間8點則在《上山下海過一夜》YouTube頻道推出，陸續也將在馬來西亞、新加坡等地播出。
